Сдержал слово, которое дал отцу: король Чарльз III вручил новый титул младшему брату принцу Эдварду

Король Чарльз III таки сдержал слово, которое дал своему отцу принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому за месяц до его смерти.
Сегодня у младшего брата короля Чарльза – принца Эдварда, день рождения, ему исполняется 59 лет. И именно в этот день монарх поздравляя брата в публичном посте в соцсетях сообщил, что Эдвард получил титул герцога Эдинбургского, как того и хотел их отец Филипп.
"Сегодня поздравляем нового герцога Эдинбургского с днем рождения!", – написано в посте короля.
Wishing the new Duke of Edinburgh a very Happy Birthday today!— The Royal Family (@RoyalFamily) March 10, 2023
The King has conferred the Dukedom of Edinburgh upon his brother, Prince Edward, on his 59th birthday.
https://t.co/Yxe8lDc3pe pic.twitter.com/EGQcqrTcKx
На королевском сайте опубликовали стейтмент:
"Его Величество Король был рад даровать герцогство Эдинбургское принцу Эдварду, графу Уэссекскому и Форфару, по случаю 59-летия Его Королевского Высочества.
Титул будет принадлежать принцу Эдварду на протяжении всей жизни Его Королевского Высочества.
В последний раз герцогство было создано для принца Филиппа в 1947 году после его женитьбы на принцессе Елизавете, которая носила титул герцогини Эдинбургской до восшествия на престол в 1952 году.
Новые герцог и герцогиня Эдинбургские гордятся тем, что продолжают дело принца Филиппа по расширению возможностей для молодых людей любого происхождения, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал".
На королевском сайте также напоминается, что герцогство Эдинбургское ранее создавалось четыре раза для членов королевской семьи:
1726 — принц Фредерик, старший сын короля Георга II.
1764 — принц Уильям, брат короля Георга III, как часть совместного титула, герцог Глостерский и Эдинбургский.
1866 — принц Альфред, второй сын королевы Виктории.
1947 — принц Филипп, муж королевы Елизаветы II.
Отметим, еще в 1999 году, когда принц Эдвард женился на Софи Рис-Джонс ему пообещали, что после того, как титул герцога Эдинбургского вернется к короне, его передадут Эдварду. Так и произошло. Хотя спекуляции на тему ходили разные, вплоть до того, что герцогство якобы могли дать принцессе Шарлотте Уэльской – дочери принца Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин.
А на днях, напомним, стало известно, что король Чарльз III дал титулы принца и принцессы детям Меган Маркл и принца Гарри.
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