Сдержал слово, которое дал отцу: король Чарльз III вручил новый титул младшему брату принцу Эдварду

Король Чарльз III таки сдержал слово, которое дал своему отцу принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому за месяц до его смерти.

Сегодня у младшего брата короля Чарльза – принца Эдварда, день рождения, ему исполняется 59 лет. И именно в этот день монарх поздравляя брата в публичном посте в соцсетях сообщил, что Эдвард получил титул герцога Эдинбургского, как того и хотел их отец Филипп.

Король Чарльз III, королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

"Сегодня поздравляем нового герцога Эдинбургского с днем рождения!", – написано в посте короля.

Wishing the new Duke of Edinburgh a very Happy Birthday today!



The King has conferred the Dukedom of Edinburgh upon his brother, Prince Edward, on his 59th birthday.



https://t.co/Yxe8lDc3pe pic.twitter.com/EGQcqrTcKx — The Royal Family (@RoyalFamily) March 10, 2023

На королевском сайте опубликовали стейтмент:

"Его Величество Король был рад даровать герцогство Эдинбургское принцу Эдварду, графу Уэссекскому и Форфару, по случаю 59-летия Его Королевского Высочества.

Титул будет принадлежать принцу Эдварду на протяжении всей жизни Его Королевского Высочества.

В последний раз герцогство было создано для принца Филиппа в 1947 году после его женитьбы на принцессе Елизавете, которая носила титул герцогини Эдинбургской до восшествия на престол в 1952 году.

Новые герцог и герцогиня Эдинбургские гордятся тем, что продолжают дело принца Филиппа по расширению возможностей для молодых людей любого происхождения, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал".

Принц Эдвард с сыном Джеймсом / Фото: Getty Images

На королевском сайте также напоминается, что герцогство Эдинбургское ранее создавалось четыре раза для членов королевской семьи:

1726 — принц Фредерик, старший сын короля Георга II.

1764 — принц Уильям, брат короля Георга III, как часть совместного титула, герцог Глостерский и Эдинбургский.

1866 — принц Альфред, второй сын королевы Виктории.

1947 — принц Филипп, муж королевы Елизаветы II.

Принцесса Елизавета и принц Филипп на Мальте, 1949 год / Фото: Getty Images

Отметим, еще в 1999 году, когда принц Эдвард женился на Софи Рис-Джонс ему пообещали, что после того, как титул герцога Эдинбургского вернется к короне, его передадут Эдварду. Так и произошло. Хотя спекуляции на тему ходили разные, вплоть до того, что герцогство якобы могли дать принцессе Шарлотте Уэльской – дочери принца Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин.

А на днях, напомним, стало известно, что король Чарльз III дал титулы принца и принцессы детям Меган Маркл и принца Гарри.

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