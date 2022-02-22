Сдержанно, но со вкусом: Юлия Тимошенко в образе total black выступила в Верховной Раде

Народный депутат пришла в парламент в скромном аутфите.

Сегодня, 22 февраля, Юлия Тимошенко появилась на заседании Верховной Рады в сдержанном деловом образе total black. На ней был приталенный жакет с воротником интересного кроя и юбка миди.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Лук нардеп дополнила низким хвостом с выпущенными спереди прядями, нежным макияжем, оптическими очками и лаконичными серьгами-кольцами.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

А вчера, 21 февраля, Юлия Владимировна пришла в парламент в темном твидовом обтягивающем платье с акцентными черными кожаными вставками по бокам, на руках, воротнике и нагрудных карманах. В этом наряде мы раньше уже видели неоднократно политика.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

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