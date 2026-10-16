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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Сдержанный выход Уильяма и Кейт в свет остался незамеченным на фоне появления на публике Гарри и Меган

Будущие король и королева совершили скромный визит вдали от камер, когда Меган Маркл и принц Гарри были в Ноттингеме.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Возвращение принца Гарри и Меган Маркл к общественной жизни в четверг вызвало большой резонанс. Теперь стало известно, что принц Уильям и принцесса Кэтрин тоже были на прогулке в этот день, но их выход в свет был гораздо менее заметным.

Меган и Гарри в Ноттингеме / © Getty Images

Меган и Гарри в Ноттингеме / © Getty Images

В циркуляре Кенсингтонского дворца подтверждено, что будущие король и королева провели полдень в Нанследане, отмеченном наградами экологически устойчивом проекте расширения городской застройки приморского города Ньюквей в Корнуолле. Нанследан расположен на землях, принадлежащих и управляемых герцогством Корнуолл.

Уильям и Кейт / © Getty Images

Уильям и Кейт / © Getty Images

Принц Уильям является нынешним владельцем и управляющим герцогства Корнуолл, автоматически унаследовав многомиллионное имение в сентябре 2022 года после восшествия его отца Чарльза на престол, пишет Hello!.

Четверг также стал особенным днем ​​для принцессы Уэльской. В этот день исполнилось восемь лет ее племяннику Артуру Майклу Уильяму Мэтьюзу, старшему сыну Пиппы Миддлтон и ее мужа Джеймса Мэтьюза.

Вчера, напомним, также появились на публике король Чарльз и королева Камилла. Они посетили открытие парламента в Кардиффе, где королева блистала в ярком красном пальто и шляпе в тон.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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