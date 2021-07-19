Сдержит ли слово, которое дал отцу: принц Чарльз не хочет присваивать новый титул младшему брату

Много разговоров сейчас появилось в западной прессе относительно титула герцога Эдинбургского, который ранее принадлежал мужу королевы Елизаветы II – принцу Филиппу, а после его смерти перешел к старшему сыну и главному наследнику – принцу Чарльзу.

Еще в 1999 году, когда женился самый младший сын Филиппа и Елизаветы II – принц Эдвард, ему пообещали, что после того, как титул герцога Эдинбургского вернется к короне, его передадут Эдварду, пишет People.

После смерти принца Филиппа в апреле 2021 года его сын Эдвард с супругой Софи приняли участие в нескольких интервью. В беседе с Daily Telegraph Софи вспомнила, как Филип приехал к ним через пару дней после их помолвки. "Мы сидели немного ошеломленные. Он буквально вошел и сказал: "Я бы очень хотел, чтобы вы это приняли". Тогда принц Эдвард указал, что титул, возможно, должен был быть зарезервирован за немного более старшим принцем Эндрю, но королева дала ему королевский титул герцога Йоркского в день его свадьбы.

Графиня Уэссекская Софи и принц Эдвард в день своей свадьбы / Associated Press

Когда принц Чарльз станет королем, а это случится после смерти его матери королевы Елизаветы II, титул герцога Эдинбургского вернется к короне. А поскольку Чарльз уже заявлял, что он планирует упразднить количество титулованных членов семьи, есть вероятность, что титул, который обещали Эдварду, останется у короны. Новый монарх может решить, передать ли его своему брату или другому члену семьи - или отложить его на какое-то время в будущем.

Принц Чарльз и принц Эдвард на похоронах отца принца Филиппа / Associated Press

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Тем временем представитель принца Чарльза говорит следующее: "Все истории подобного рода являются домыслами, и окончательные решения еще не приняты. Было бы неуместно и неуважительно по отношению к королеве комментировать вопросы присвоения титула, и мы будем придерживаться нашей давней политики не делать это". Букингемский дворец от комментариев также отказался. Нарушит ли Чарльз последнюю волю своего отца или же сдержит слово - вот в чем вопрос.

Принц Эдвард, графиня Уэссекская Софи, леди Луиза Виндзор / Associated Press

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Принц Филипп, герцог Эдинбургский (25 фото)

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