Седины в волосах стало больше: принцесса Анна появилась на новом королевском мероприятии

Вчера Ее Королевское Высочество посетила Эдинбург. Она встретилась с Эдом Уэббом, директором по управлению развитием, и Мартином Перри, директором по развитию Nuveen, во время VIP-тура по кварталу Сент-Джеймс.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Это уже второй рабочий выход Анны после кончины ее матери королевы и с момента, как ее старший брат Чарльз взошел на престол.

72-летняя принцесса выглядела бодрой. Она была в темном костюме, состоящем из жакета и юбки, и в кожаных перчатках. Свой аутфит принцесса дополнила серьгами-висюльками и яркой помадой на губах. А вот в ее волосах стало заметно больше седины, что естественно, ведь похороны матери заставили всех без исключения членов королевской семьи понервничать.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, вчера стала известна причина смерти Елизаветы II, а из-за обнародованного документа даже разгорелся скандал. Также стало известно, что именно принцесса Анна была тем человеком, которого королева видела последним перед смертью.

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