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Седьмой день тура принца Уильяма и герцогини Кэтрин: дождь, яхтинг и прием

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Седьмой день тура принца Уильяма и герцогини Кэтрин: дождь, яхтинг и прием

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцог и герцогиня Кембриджские посещают Белиз, Ямайку и Багамы от имени Ее Величества Королевы по случаю платинового юбилея ее правления.

Восьмидневный тур проходит с субботы, 19 марта, по субботу, 26 марта, и является их первым совместным официальным зарубежным туром с момента появления COVID-19 в 2020 году.

Герцогиня Кембриджская / © Getty Images
Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Седьмой день тура был довольное насыщенным.  

Герцогиня Кембриджская / © Getty Images
Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Вначале Кэтрин, герцогиня Кембриджская, под проливным дождем посетила начальную школу Сибил Страчан. Когда дождь прекратился, Кейт посадила на школьном дворе дерево. Для выхода герцогиня надела платье от Self-Portrait. 

Герцогиня Кембриджская / © Getty Images
Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Затем герцог и герцогиня Кембриджские, приняли участие в парусной регате в Нассау. 

Герцогиня Кембриджская / © Getty Images
Герцогиня Кембриджская / Getty Images
Герцогиня Кембриджская / © Getty Images
Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Вечером пара посетила торжественный прием у генерал-губернатора острова в отеле Baha Mar Resort 25 марта 2022 года в Нассау, Багамы. Для веерного выхода Кейт выбрала роскошное серо-голубое жемчужное платье от  Phillipa Lepley. 

Герцогиня Кембриджская / © Getty Images
Герцогиня Кембриджская / Getty Images
Герцогиня Кембриджская / © Getty Images
Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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