Седьмой день тура принца Уильяма и герцогини Кэтрин: дождь, яхтинг и прием

Герцог и герцогиня Кембриджские посещают Белиз, Ямайку и Багамы от имени Ее Величества Королевы по случаю платинового юбилея ее правления.
Восьмидневный тур проходит с субботы, 19 марта, по субботу, 26 марта, и является их первым совместным официальным зарубежным туром с момента появления COVID-19 в 2020 году.
Седьмой день тура был довольное насыщенным.
Вначале Кэтрин, герцогиня Кембриджская, под проливным дождем посетила начальную школу Сибил Страчан. Когда дождь прекратился, Кейт посадила на школьном дворе дерево. Для выхода герцогиня надела платье от Self-Portrait.
Затем герцог и герцогиня Кембриджские, приняли участие в парусной регате в Нассау.
Вечером пара посетила торжественный прием у генерал-губернатора острова в отеле Baha Mar Resort 25 марта 2022 года в Нассау, Багамы. Для веерного выхода Кейт выбрала роскошное серо-голубое жемчужное платье от Phillipa Lepley.
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