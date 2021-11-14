Сегодня без королевы: принц Чарльз и другие члены королевской семьи посетили службу возле Кенотафа

Сегодня без королевы: принц Чарльз и другие члены королевской семьи посетили службу возле Кенотафа

Члены британской королевской семьи посетили Кенотаф на Уайтхолл для возложения венков и почтения минутой молчания по случаю Дня памяти павших.

Королева Елизавета II, к сожалению, из-за растяжения спины не смогла сегодня присутствовать. Хотя пропускала мероприятие за все время своего правления всего шесть раз.

Служба возле Кенотафа / Getty Images

От ее имени присутствовали принц Чарльз, сегодняшний именинник, а также его супруга Камилла, принц Уильям с супругой Кэтрин, графиня Софи Уэссекская, принцесса Анна, принц Эдвард, принцесса Александра, герцог Кентский, герцог и герцогиня Глостерские, а также премьер-министр Борис Джонсон.

Принц Уильям / Getty Images

герцог Кентский и принцесса Александра / Getty Images

В заявлении Букингемского дворца сообщалось, что Ее Величество разочарована тем, что была вынуждена пропустить службу. День памяти павших (Поминальное воскресенье) посвящен вкладу военнослужащих Великобритании и стран Содружества в ходе двух мировых войны и последующих конфликтах. В этот период члены королевской семьи в память о погибших носят на своей одежде броши в виде красного мака.

Герцогини Камилла и Кэтрин / Getty Images

Герцогиня Камилла, герцогиня Кэтрин и Софи Уэссекская / Getty Images

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