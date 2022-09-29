Секрет Беатрис: как принцесса Йоркская худела после рождения ребенка

У принцессы Йоркской Беатрис прекрасная фигура. А после рождения дочери Беа стала еще стройнее, чем была раньше. В чем же секрет британской принцессы, разбираемся дальше.

Такой фигурой Беатрис обязана отнюдь не природе и генам. Долгое время девушка увлекалась бегом, даже однажды пробежала Лондонский марафон, чего не делал никто из ее семьи.

Ее тренер Надя Фэйрвезер рассказала: "Мы тренировались в снегу, мы тренировались в дождь, мы тренировались в грязи, мы тренировались во всем. Она была предана делу", пишет express.

Но не секрет, что кроме спорта важным составляющим любых тренировок является правильное питание. Майкл Бриго, персональный тренер Bri Go Personal Training утверждает, что принцесса Беатрис, несомненно, занимается спортом.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

"Несомненно, она приступила к послеродовым упражнениям, чтобы укрепить свое тело, а затем к более интенсивным упражнениям на сопротивление для тонуса тела, силы и формы с кардио-упражнениями для дополнительного сжигания калорий!", - утверждает он.

Эксперты также отмечают, что одним из факторов успешного похудения после родов является грудное вскармливание. В среднем кормящая мать сжигает за день дополнительно от 500 до 700 калорий.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Доктор Шарлотта Нортон убеждена, что Беатрис придерживалась диеты с высоким содержанием клетчатки, состоящей из таких продуктов, как авокадо, ягоды, бобы, брокколи и многое другое. Клетчатка отлично подходит для того, чтобы вы дольше чувствовали себя сытыми, что в результате ограничивает перекусы в течение дня. Крайне важна и белковая пища - нежирное мясо, яйца и молочные продукты, это ускоряет метаболизм и снижает аппетит, а следовательно, помогает сбрасывать вес. Ну и, конечно, важно не забывать о достаточном потреблении воды. Это помогает организму выводить токсины и ускоряет обмен веществ. И, похоже, у Беатрис был комплексный подход к похудению.

Принцессы Евгения и Беатрис / Фото: Associated Press

Также ранее мы рассказывали, как менялся стиль принцессы Беатрис за эти годы.

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