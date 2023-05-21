Секрет "идеального" брака Кейт и Уильяма раскрыт: эксперт поделился неожиданными подробностями

На публике принц и принцесса Уэльские выглядят идеальной парой, которая воспитывает троих детей и с любовью исполняет свой королевский долг, служа короне.

На самом деле брак пары, как и любой другой брак, который длиться дольше десяти лет, неидеален. Инсайдер из Кенсингтонского дворца, где когда-то жила королевская пара, рассказал какими на самом деле есть отношения Кейт и Уильяма.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Том Куинн, автор книги "Позолоченная юность: интимная история взросления в королевской семье", поделился разговорами с источником, который тесно сотрудничал с Уильямом и Кейт в Кенсингтонском дворце. И вот, что он рассказал:

"Кейт относится к принцу Уильяму, как к четвертому ребенку, потому что он склонен к истерикам. Кейт также точно знает, как предотвратить эскалацию споров. И у них действительно бывают ссоры. Это не идеальный брак. У них потрясающие ссоры", - говорит источник, пишет express.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Однако, Кейт и Уильям следуют правилу покойной королевы Елизаветы II, которое гласит: "Никогда не жалуйся, никогда не объясняй". Ее Величество понимала важность сохранения достойного молчания в неспокойные времена. Кейт и Уильям следуют ее примеру и достойно держатся на публике.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

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