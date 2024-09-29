Секрет имени принца Джорджа: как на самом деле Кейт и Уильям планировали назвать своего первенца

Принц Джордж занимает второе место в очереди на престол и является старшим ребенком принца Уильяма и принцессы Кэтрин Уэльских.

Он родился 22 июля 2013 года он получил имя Джордж Александр Луи, а официально известен как принц Джордж Уэльский.

Каждое из его имен имеет особую отсылку к члену британской королевской семьи. Однако, несмотря на то, что он чествовал многих других членов королевской семьи, его основное имя могло быть совсем другим.

Имя Джордж дано в честь короля Георга VI — отца покойной королевы Елизаветы II. Также Джордж — это второе имя короля Чарльза, а также имя кузена принца Уильяма по линии принцессы Дианы.

Принц Уильям, принцесса Кейт и принц Джордж / Фото: Getty Images

Имя Луи дано в честь Луи Маунтбеттена — дяди принца Филиппа, трагически погибшего и также является одним из вторых имен принца Уильяма.

Кэти Николл, королевский эксперт, заявила, что принцесса Кейт предпочитала имя Александр, и, по словам Николл, именно к нему она и стремилась, пишет express.co.uk со ссылкой на эксперта. Александра — второе имя королевы Елизаветы II. Но, по неизвестным причинам Уильям и Кейт передумали и выбрали имя Джордж.

Кейт и Уильям с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой в день крещения Шарлотты, 5 июля 2015 года / Фото: Associated Press

Также известно, что пара не узнавала пол ребенка до самих родов Кэтрин. "Когда я увидел Уильяма за несколько недель до родов, он сказал, что они не знают пол ребенка и не хотят узнавать. Он сказал, что в жизни так мало сюрпризов — этот был тем, который он хотел сохранить. Кейт сказала, что думала, что это мальчик, потому что ребенок так сильно пинался", - говорит инсайдер.

Принц Джордж, принцесса Кейт и принц Луи / Фото: Associated Press

Кстати, сам принц Уильям тоже мог получить совсем другое имя, но его мать принцесса Диана была категорически против.

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