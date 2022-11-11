Секрет королевской внучки: как Зара Тиндалл держит себя в форме

Имя зары Тиндалл – внучки королевы Елизаветы II сейчас на слуху. Все из-за того, что ее муж Майк Тиндалл принимает участие в австралийском реалити-шоу "Я знаменитость, вытащи меня отсюда".

Сообщается, что сейчас Зара пакует чемоданы и собирается посетить Австралию, чтобы поддержать своего мужа на шоу. Мы с нетерпением ждем нового появления этой пары на публике, ведь они такие милые. А пока рассказываем вам, как Заре удается поддерживать форму после рождения троих детей.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

В прошлом Зара - олимпийская чемпионка по конному спорту, но теперь она придерживается плана здорового питания и упражнений, чтобы поддерживать свой вес и быть в хорошей физической форме.

Однажды Зара рассказала, что любой ценой избегает двух продуктов в своем рационе - углеводов и сахара. Ее здоровая и сбалансированная диета включает в себя греческий йогурт с медом на завтрак каждое утро, а затем суп и бутерброд или яйца и тосты на обед, пишет express.co.uk.

"Я не сижу на диете, но стараюсь хорошо питаться и не есть слишком много углеводов или сладкого. Обед быстрый и простой, как суп и бутерброд или яйца и тост" - рассказала миссис Тиндалл журналу Sunday Times.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

На ужин Зара также предпочитает домашнюю еду, которую готовит самостоятельно. Ее муж Майк рассказывал, что Зара отлично готовит.

Также известно, что Зара тренируется в своем тренажерном зале в Гэткомб-парке, где проживает ее семья, а по утрам использует свой велотренажер для кардиотренировок средней интенсивности.

Напомним, ранее мы рассказывали о секрете стройности королевской принцессы Анны, единственной дочери королевы Елизаветы II.

Зара Тиндалл и принцесса Анна / Фото: Getty Images

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