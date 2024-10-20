Секрет королевы раскрыт: что любила есть в обычной жизни Елизавета II

Покойная королева Елизавета II питалась очень здоровой пищей и включала в свое меню очень простую и обычную пищу. И это может стать хорошим примером для ее поклонников.

Бывший дворецкий короля Чарльза, служивший тогдашнему принцу Уэльскому с 2004 по 2011 год, эксклюзивно рассказал Express.co.uk, что именно любила есть королева Елизавета II.

Грант Харролд сказал: "Королева Елизавета любила рыбу, мясо, и все это должно было быть хорошо прожарено. Она любила традиционные вещи, и это всегда была очень полезная еда".

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Шеф также рассказал, что члены королевской семьи, как правило, питаются здоровой пищей, употребляя в пищу много овощей, которые часто выращиваются на территории дворца.

Рассказал господин Харролд и о вкусовых предпочтениях короля Чарльза. Он выращивает овощи в Хайгроуве и они всегда включены в его рацион. Так поступает и королева Камилла, супруга монарха.

Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Недавно, напомним, стало известно, какой продукт в свой рацион включил король Чарльз, чтобы это было максимально полезно, учитывая, что он все еще проходит курс лечения от рака.

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