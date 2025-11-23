Секрет новой прически Кейт раскрыт: принцесса Уэльская впервые публично дала комментарий на эту тему

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт впервые рассказала о секрете своих светлых локонов после того, как ее светлый цвет волос оказался в центре внимания британской прессы этой осенью.

Посетив представление принцесса в беседе с актрисой Сью Поллард поделилась причиной из-за которой ее волосы стали светлее.

Поллард заявила, что сказала королевской особе: «Мне нравятся ваши волосы, они выглядят намного светлее». А Кейт ей на это ответила: «Раньше они были коричневыми, но на солнце посветлели», — пишет Daily Mail.

Напомним, в сентябре принцесса Уэльская произвела фурор, вернувшись к исполнению королевских обязанностей после летних каникул с самыми светлыми волосами в своей жизни. Это стало самым шокирующим преображением принцессы Кейт на сегодняшний день, поскольку она практически не отступала от своего привычного темного оттенка с момента свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году.

Многие критиковали Кейт, когда она впервые появилась на публике со светлыми локонами. Бывший парикмахер принцессы Дианы тогда даже выступил публично с резкой поддержкой в адрес принцессы Уэльской.