- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 203
- Время на прочтение
- 1 мин
Секрет новой прически Кейт раскрыт: принцесса Уэльская впервые публично дала комментарий на эту тему
Во время визита на Королевской варьете в Альберт-холле в Лондоне принцесса Уэльская впервые прокомментировала публично смену своего образа.
Принцесса Кейт впервые рассказала о секрете своих светлых локонов после того, как ее светлый цвет волос оказался в центре внимания британской прессы этой осенью.
Посетив представление принцесса в беседе с актрисой Сью Поллард поделилась причиной из-за которой ее волосы стали светлее.
Поллард заявила, что сказала королевской особе: «Мне нравятся ваши волосы, они выглядят намного светлее». А Кейт ей на это ответила: «Раньше они были коричневыми, но на солнце посветлели», — пишет Daily Mail.
Напомним, в сентябре принцесса Уэльская произвела фурор, вернувшись к исполнению королевских обязанностей после летних каникул с самыми светлыми волосами в своей жизни. Это стало самым шокирующим преображением принцессы Кейт на сегодняшний день, поскольку она практически не отступала от своего привычного темного оттенка с момента свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году.
Многие критиковали Кейт, когда она впервые появилась на публике со светлыми локонами. Бывший парикмахер принцессы Дианы тогда даже выступил публично с резкой поддержкой в адрес принцессы Уэльской.