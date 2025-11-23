ТСН в социальных сетях

Секрет новой прически Кейт раскрыт: принцесса Уэльская впервые публично дала комментарий на эту тему

Во время визита на Королевской варьете в Альберт-холле в Лондоне принцесса Уэльская впервые прокомментировала публично смену своего образа.

Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт впервые рассказала о секрете своих светлых локонов после того, как ее светлый цвет волос оказался в центре внимания британской прессы этой осенью.

Посетив представление принцесса в беседе с актрисой Сью Поллард поделилась причиной из-за которой ее волосы стали светлее.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Поллард заявила, что сказала королевской особе: «Мне нравятся ваши волосы, они выглядят намного светлее». А Кейт ей на это ответила: «Раньше они были коричневыми, но на солнце посветлели», — пишет Daily Mail.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

Напомним, в сентябре принцесса Уэльская произвела фурор, вернувшись к исполнению королевских обязанностей после летних каникул с самыми светлыми волосами в своей жизни. Это стало самым шокирующим преображением принцессы Кейт на сегодняшний день, поскольку она практически не отступала от своего привычного темного оттенка с момента свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Многие критиковали Кейт, когда она впервые появилась на публике со светлыми локонами. Бывший парикмахер принцессы Дианы тогда даже выступил публично с резкой поддержкой в адрес принцессы Уэльской.

