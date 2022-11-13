Секрет принцессы Уэльской: как жена принца Уильяма держит себя в форме

Принцесса Уэльская – мама троих детей и не секрет, что хотела бы родить четвертого. Но пока поклонники мечтают о том, как снова увидят беременные образы жены принца Уильяма, мы рассказываем вам, как Кейт удается оставаться в форме.

Ключевой вопрос в фигуре Кэтрин – конечно же генетика. От природы она не склонна к полноте и это очевидно. Но, одной только генетикой довольствоваться не приходится.

Известно, что принцесса ежедневно сочетает кардио и силовые тренировки. Эксперт по фитнесу Исаак Робертсон рассказал express.co.uk о некоторых упражнениях , которые принцесса Уэльская может практиковать в рамках своей фитнес-программы. Он считает, что программа тренировок Кейт, вероятно, будет включать планку, бег, йогу, пилатес и кроссфит.

"Кейт очень серьезно относится к своему подтянутому телу. Сообщается, что герцогиня также является поклонницей кроссфита и йоги. Большинство дней она находит время для пробежки, любит кататься на велосипеде и большую часть тренировок выполняет без личного тренера", - пишет издание.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также считается, что бег является отличным способом начать день и сжигает 11,4 калории в минуту. Принцесса Уэльская любит бегать, но бег можно заменить или дополнить ездой на велосипеде, плаванием, прыжками со скакалкой и просто ходьбой.

"Важно оставаться активным, но физическая активность ни к чему не приведет, если ваша диета несбалансирована", - считает эксперт. – "Лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья, — это сфокусировать свой рацион на продуктах, богатых питательными веществами, и включить физическую активность в свой распорядок дня", - добавяет он. И, похоже, у Кэтрин это получается.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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