Секрет раскрыт: почему королева Елизавета II пожелала видеть Камиллу "новой" королевой

Королевский эксперт утверждает, что между королем Чарльзом и королевой Елизаветой II мог состояться разговор, в котором наследник престола попросил свою мать сделать это для него.

Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл, который работал с первой женой Чарльза – принцессой Дианой, считает, что тогдашний принц Уэльский обратился к своей матери с просьбой публично признать его супругу Камиллу (на тот момент герцогиню Корнуольскую) достойной носить титул королевы после его восшествия на престол, пишет express.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II благословила королеву Камиллу и пожелала, чтобы она получила титул "королевы-консорта", когда ее сын, ныне король Чарльз , станет монархом. Публичное заявление Елизавета II сделала накануне своего платинового юбилея правления.

"Когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, которую вы оказали мне. И это моя воля. Я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла будет известна как королева-консорт, поскольку она продолжит свою верную службу", - сказала тогда Елизавета II.

По словам господина Баррела, Чарльз попросил свою мать об этой услуге, для того, чтобы публика приняла Камиллу, ведь не секрет, что долгие годы британцы не принимали ее в лице новой супруги Чарльза.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

"Если ты скажешь это, люди поверят и примут это на вооружение, потому что твоя добрая воля имеет первостепенное значение. Если ты умрешь, и я скажу это, они не примут этого", - именно это мог сказать Чарльз своей матери.

До сих пор многие считают, что принцесса Диана была бы лучшей королевой.

Напомним, сегодня король Чарльз III празднует свой 75-летний юбилей.

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