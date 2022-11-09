Секрет раскрыт: почему королева Камилла носит только серьги-клипсы

Недавно мы рассказывали о том, что королева Елизавета II решилась проколоть уши только после того, как поняла, что не может надеть подаренные ей родителями серьги на свадьбу.

Серьги с бриллиантами были очень красивые и стали одними из самых любимых в королевской ювелирной шкатулке.

Оказывается, не только королева Елизавета II долгое время не решалась проколоть уши. Нынешняя королева-консорт Камилла, супруга короля Чарльза, так и не решилась на этот шаг на протяжении всей жизни.

Мы часто видим королеву Камиллу в разных серьгах. Но никогда не думали о том, что носит Ее Величество серьги с застежкой-клипсой, так как уши у нее все так же не проколоты.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Издание express.co.uk пишет, что недавно Камилла заявляла, что не собирается этого делать и сейчас, объяснив это тем, что никогда не хотела прокалывать уши.

Напомним, ранее мы уже рассматривали ювелирную шкатулку королевы Камиллы и ее любимые украшения. А также вспоминали о короне с драгоценным камнем Кохинур, из-за которого разгорелся скандал.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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