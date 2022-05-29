Секрет королевы раскрыт: стало известно, почему Елизавета II носит яркие наряды

Британская королева Елизавета очень любит яркие цвета. Но никто не знает, почему в ее гардеробе преобладают пестрые наряды всех оттенков радуги.

Однажды супруга младшего сына королевы Елизаветы - Софи, графиня Уэссекская, в разговоре с журналистами рассказала, почему королева отдает предпочтение такой цветовой гамме.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Оказывается, яркие пальто и платья королева носит на светские мероприятия для того, чтобы ее могли увидеть в толпе.

Гардероб королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Ведь очень часто на публичных мероприятиях присутствует множество людей, и все хотят увидеть Елизавету, а она, надевая такие вещи, дает возможность разглядеть хотя бы пуговицу на ее пальто.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Reuters

Сейчас 96-летняя монарх все реже появляется на публике из-за проблем с мобильностью (ей трудно передвигаться даже с тростью), но даже в те редкие выходы, королева Елизавета II все равно выбирает яркие пальто и любимые ею платья в цветочный принт.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

На недавней выставке цветов в Челси монарх как раз появилась в одном из таких луков.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Передвигаясь впервые на публике на багги, королева прекрасно выглядела в розовом пальто, к которому подобрала еще и особенную для себя брошь.

Гардероб королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

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