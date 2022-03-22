Секретная операция для королевы: стало известно, как Елизавету II могут доставить на памятную службу по принцу Филиппу

Ходят слухи, что королева Елизавета II передвигается в инвалидном кресле по дому и не желает, чтобы ее видели на публике в таком виде.
Об этом журналистам рассказал британский актер и телеведущий Кристофер Биггинс в эфире на GB News.
"Это очень грустно, и я надеюсь, что она сможет отпраздновать свою годовщину. Я слышал, что причина, по которой она не участвует во многих мероприятиях, которые должна была бы проводить, и отменяет их, заключается в том, что она в инвалидном кресле. Она не хочет, чтобы ее видели, потому что она очень гордая", - говорит мужчина.
Как пишет Daily Mail, Букингемский дворец разработал специальный план, согласно которому Ее Величество доставят на следующей неделе в Вестминстерское аббатство на поминальную службу по принцу Филиппу. Ранее писали, что присутствие монарха под вопросом, но теперь разработали целый секретный план "доставки королевы".
Говорят, что операция включает перелет Ее Величества из Виндзорского замка в Букингемский дворец на вертолете, транспортировку ее на машине и использование специального оборудования для защиты от фотографов.
Ее Величество не хочет появляться на публике в инвалидной коляске из-за опасений повторения фотографии, которую сделали когда-то ее покойной сестре принцесса Маргарет за несколько месяцев до ее смерти.
Королева Елизавета II продолжает проводить короткие встречи лично в Виндзорском замке, но не скрывает, что имеет трудности с мобильностью.
Королева использовала трость на нескольких публичных мероприятиях, но никогда не была замечена в инвалидной коляске.
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