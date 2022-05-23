Секретная операция Путина состоялась: что о ней известно

Операция, к которой так готовился президент РФ, состоялась на прошлой неделе. Некоторые ее подробности появились в Сети.

Телеграм-канал Generall SVR сообщает, что хирургическую операцию Путину сделали в ночь с понедельника 16 мая на вторник 17 мая. И, по мнению врачей, которые, напомним, настаивали на том, чтобы сделать операцию как можно скорее, она прошла успешно.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

"Путин лично отсутствовал в информационном пространстве с 17 по 19 мая и не был доступен даже для близкого окружения, за исключением секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. С 17 по 19 мая в информационном пространстве размещали "консервы", записанные заранее встречи и послания, а лично Путин за это время провел два раза телефонные переговоры. 20 мая заседание Совета безопасности в режиме видеоконференции проходило по схеме, где выступление президента было записано заранее, а участие Путина в видеоформате поддерживалось с помощью технологии Deepfake, как и за неделю до этого.

В реальности 20 мая Путин был еще слаб для того, чтобы принимать участие в длительных совещаниях, и провел два коротких разговора по видеосвязи. 20 мая вечером состояние здоровья Путина ухудшилось и стабилизировалось лишь утром в субботу 21 мая. Лечащие врачи рекомендуют Путину покой в ближайшие дни и настоятельно рекомендуют отказаться от личного участия во встречах", - сообщается на канале.

Они также пишут, что одним из немногих, кто знает реальное положение дел со здоровьем Путина, является непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко. Именно его попросили оказать диктатору услугу для создания видимости активной деятельности президента РФ.

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Фото: Associated Press

"Ранее Лукашенко уже "помогал" Путину подобным образом, когда в периоды ухудшения состояния здоровья президента России они проводили встречи и "многочасовые переговоры", что должно было свидетельствовать о прекрасном самочувствии Путина и развеять информацию о его болезнях. Так и сейчас Лукашенко притащили засвидетельствовать всему миру, что "пациент скорее жив, чем мертв", - пишется на канале.

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