Секретная "спецоперация", но еще не операция: зачем Путин посетил хирурга

Путину предстоит операция, и диктатор уже начал к ней подготовку. Врачи говорят, медлить нельзя, но президент переживает, и не безосновательно, учитывая, сколько людей ждут "хороших" новостей после этой процедуры.

Вчера все активно обсуждали внешний вид президента РФ во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а после обнародованного в соцсетях видео эксперты вновь принялись давать оценку состоянию здоровья политика.

Позже в телеграмм канале GENERALL SVR появилась новая интересная информация, свидетельствующая о том, что российский диктатор действительно готовится к операции. Они сообщили, что в прошлую пятницу Путин провел совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое, как оказалось, на самом деле он не проводил. Видео записали заранее, а закрытая часть проходила с использованием компьютерной графики и технологии Deepfake для создания иллюзии присутствия Путина. Некоторые участники были в курсе, что Путин на встрече не присутствовал. Так где же был на самом деле президент в этот день?

Владимир Путин / Фото: Associated Press

По сообщениям этого же канала, в ночь с 12 на 13 мая Путину провели хирургическую процедуру по удалению жидкости из брюшной полости. Это не та операция, которая предстоит Путина в ближайшее время и к которой уже все готово.

Патологическое скопление жидкости в брюшной полости называется асцитом. Эксперты говорят, что асциты обычно развиваются в условиях рецидивирующего или прогрессирующего рака. Их можно наблюдать при многих опухолях, включая злокачественные опухоли яичника, молочной железы, толстой кишки, легких, поджелудочной железы и печени или лимфомы. А Путин, говорят, как раз борется с одним из видов рака.

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