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"Секретная записка с обратным эффектом": в Кремле убеждали, что Путин здоров, но в это уже никто не верит

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"Секретная записка с обратным эффектом": в Кремле убеждали, что Путин здоров, но в это уже никто не верит

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Сегодня в западной прессе появилась очередная информация о болезни Путина. Новая версия диагноза российского диктатора звучит, как "рак крови".

Этой информацией с западными источниками поделился некий олигарх, приближенный к Кремлю и президенту РФ, который, разумеется, пожелал остаться анонимом ради собственной безопасности.

Эксперты вызвались комментировать новую информацию. Например, Эшли Гроссман, профессор эндокринологии Оксфордского университета, сказала New Lines: "Путин всегда был очень подтянутым мужчиной со слегка изможденным видом. Но за последние пару лет он изменился, его лицо и шея стали одутловатыми. Это называется "кушингоидная внешность", и это может быть вызвано приемом стероидов", - пишет Mirror.

Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Фото: Associated Press

Пользователь Твиттера под ником @thejackhopkins утверждает, что он руководил онкологическим отделением в течении года и не единожды видел такой взгляд, как у Путина. Его вердикт сходится с тем, что говорят приближенные к президенту люди.

«Путин умирает. Каждый день, медленно и уверенно. Онкологическим отделением я руководил год. Я видел этот взгляд сотни раз». А также опубликовал несколько сравнительных фото для анализа, подписав:

"Я мог бы написать объяснение, но картинка стоит тысячи слов. 2020 по сравнению с тем, что сейчас".

Между тем известно также о "совершенно секретной записке", которая была разосланная штаб-квартирой ФСБ в марте всем ее региональным директорам и которая предписывала им не слушать слухи о неизлечимом состоянии президента. Однако это имело обратный эффект и ка краз вызвало много подозрений в том, что диагнозы Путина таки правдивы.

Владимир Путин, парад 9 мая в Москве / © Associated Press
Владимир Путин, парад 9 мая в Москве / Фото: Associated Press

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