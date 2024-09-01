Секретное прозвище для мужа: как принцесса Кейт называет принца Уильяма

Известно, что принц Филипп называл свою жену королеву Елизавету II "капусточкой" или просто ее детским прозвищем Лилибет (а много лет спустя внук королевы принц Гарри так назвал свою дочь).

Король Чарльз и королева Камилла называли друг друга "Фред" и "Глэдис", а Меган, как известно, обращается к принцу Гарри "Хаз".

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская называет своего мужа принца Уильяма "Большой Вилли", пишет express.co.uk. Пара познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где принца все звали Вилли. Кстати, так же его называет и младший брат Гарри с самого детства, о чем герцог написал в своих мемуарах.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Напомним, недавно принца и принцессу Уэльских запечатлели папарацци в Шотландии, когда они направлялись на службу в церковь. Семья отдыхает в Балморале вместе с королем Чарльзом и другими родственниками.

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