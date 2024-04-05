Секретное свадебное платье принцессы Дианы: дизайнер воссоздала резервный наряд, который ранее никто не видел

29 июля 1981 года молодая леди Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза - наследника британского престола. Об этом событии говорили все, но особенно общественность интересовало в каком же платье девушка пойдет под венец.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Создателями ее культового и роскошного свадебного наряда стали супруги-дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль. Свадебное платье было разработа в соответствии с пожеланиями Дианы, но дизайнеры так переживали за наряд, что без ведома невесты сшили для нее еще один - платье для непредвиденных обстоятельств, рассказала Элизабет Эмануэль в интервью изданию People.

"Я была немного невротичной и подумала: "Что произойдет, если кто-нибудь вломится и украдет платье, или что-нибудь прольется, или произойдет пожар, или оно будет украдено? Поэтому я подумала: "Я сделаю запасное платье", - рассказала Элизабет Эмануэль.

Вдохновившись розовым платьем, которое Эмануэли сшили для Дианы для частного бала, который она посетила за несколько дней до свадьбы, дизайнер спокойно приступила к работе.

Запасное платье сильно отличалось от оригинала, в частности, в нем не было длинного шлейфа, шелк был белым, а не цвета слоновой кости, рукава были более облегающее с манжетами и оборками. Кроме того, замысловатые узоры на платье Дианы были вышиты вручную Элизабет, а ткань для подкладки была уже готовой. Но второе платье так и не было завершено.

"Я просто подумала: "Если что-нибудь случится, мы это закончим и подготовим", - говорит Элизабет, добавив, что "вероятно, оно оказалось среди каких-нибудь образцов. Вероятно, его повторно использовали, разорвали, выбросили, кто знает?"

Просмотрев старые эскизы и эскизы из старого документального фильма, 70-летний лондонский дизайнер воссоздала резервное королевское свадебное платье с уникальной целью: выставить его в виртуальном музее принцессы Дианы.

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