Секретные свидания: где Кейт и Уильям любят прятаться от чужих глаз

Задолго до свадьбы пары принц Уильям устраивал для возлюбленной Кейт Миддлтон свидания в одном секретном месте, где они могли бывать только вдвоем.

Королева-мать Елизавета оставила своему внуку Уильяму коттедж Tam-Na-ghar незадолго до своей смерти в 2002 году. Он расположен недалеко от загородного поместья королевской семьи Балморал в Шотландии. В коттедже три спальни и очень много зелени на территории. Идеальное место для уединения на природе.

Кейт и Уильям в день помолвки 16 ноября 2010 года / Фото: Associated Press

Именно во время начала своих отношений и часто во время университетских каникул принц Уильям возил сюда на отдых Кейт Миддлтон, чтобы побыть вместе и провести время за городом вдали от любопытных глаз публики и папарацци. Здесь они провели самые беззаботные дни своей жизни, пишет express.

Сейчас принц и принцесса Уэльские предпочитают чаще отдыхать в своем доме Анмер-Холл в поместье Сандрингем, который им на свадьбу подарила покойная королева Елизавета II.

Кейт и Уильям с королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

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