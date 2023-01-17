Секретный прием королевы: как Елизавета II умудрялась сбежать от наскучившего собеседника

За долгую жизнь королеве Елизавете II пришлось посетить огромное количество разных встреч и мероприятий. Несмотря на вежливость и дружелюбие при общении как с публикой, так и с высокопоставленными лицами, даже у королевы был определенный порог, за который переступать было нельзя.

Для покойной королевы было важно не делать слишком очевидным свое желание оставить светскую беседу. Ян Скотт Хантер, который восемь лет работал лакеем Ее Величества, раскрыл секретный код, который королева использовала, чтобы сообщить своим сотрудникам, что для нее событие или королевская прогулка или разговор подходит к концу, пишет express.co.uk.

Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Ее Величество использовала помаду, как средство с помощью которого давала знак своим фрейлинам, что время уходить. Когда Елизавета II доставала губную помаду и наносила ее на губы без зеркала, это было сигналом для фрейлин, что она готова уйти с мероприятия или прервать наскучившую ей беседу.

Также королева использовала другой знак – свою сумку. Например, когда она перемещала ее из руки в руку, это означало, что монарх хотела завершить разговор. То есть в такой момент кто-то из подчиненных королевы должен был подойти и помочь Ее Величеству вежливо покинуть беседу. Подобный прием практиковался, когда королева хотела уйти с банкета или торжественного ужина.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как с Ее Величеством королевой не сработал лайфхак, который она давала принцессе Уэльской Кэтрин. С монархом редко происходили конфузы, но иногда случалось и такое.

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