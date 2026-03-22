ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
344
Время на прочтение
2 мин

Секретный сигнал королевы: как Елизавета II использовала сумку или свое помолвочное кольцо, чтобы попросить о помощи на публике

Ее Величество использовала тонкие намеки, чтобы вежливо завершать беседы. И использовала для этого свои сумки и другие аксессуары.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Королева Елизавета II

Королева Елизавета II / © Getty Images

У королевы Елизаветы II был набор секретных сигналов, которые она использовала для общения с персоналом. И главным аксессуаром, который она для этого выбирала, была ее сумка.

Об этом рассказал королевский историк Хьюго Викерс в интервью журналу People в 2011 году.

«Было бы очень тревожно, если бы вы разговаривали с королевой и увидели, как сумочка переходит из одной руки в другую», — заметил он. Тем не менее, она старалась быть тактичной, чтобы не обидеть своего собеседника. «Это было бы сделано очень вежливо, — сказал Викерс. — Кто-нибудь подошел бы и сказал: „Сэр, архиепископ Кентерберийский очень хотел бы с вами встретиться“, — и проводил бы вас подальше от Елизаветы», пишет instyle.

Королева Елизавета обычно носила свою сумку на левой руке. Однако во время затянувшегося или неловкого разговора она перекладывала ее на правую руку, чтобы ее сотрудник мог быстро подойти и отвести ее или собеседника в сторону. В идеале гость не догадывался об этом сигнале.

Сумка была не единственным аксессуаром, который использовала монрах. Помада, кольцо и секретная пуговица также позволяли королеве вежливо избегать неловких или скучных ситуаций.

Королева также могла повернуть свое помолвочное кольцо, чтобы обратить внимание персонала, что ей хочется скорее прервать беседу. Или таким же сигналом могла стать губная помада, которую королева доставала из своей сумочки и поправляла макияж без зеркала. Это был сигнал для ее фрейлин, что Елизавета готова уйти с мероприятия.

Дата публикации
Количество просмотров
344
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie