Секретный сигнал короля: что делает Чарльз III, когда хочет показать, что ему наскучил разговор

Королева Елизавета II всегда использовала определенные жесты при разговоре с собеседником, давая понять своим помощникам, что она желает завершить эту беседу. Ее сын король Чарльз III также делает это.

Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон утверждает, что у короля Чарльза есть секретный сигнал, который он использует, когда ему надоедает разговор.

Королева Камилла и король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

По словам Стэнтона, можно заметить, как монарх тянется к своему носу, когда хочет, чтобы разговор подошел к концу. "Чарльз часто делает ход, когда он почесывает нос. Как и в случае с королевой, у нее был сигнал помощниками, если она держала сумочку в левой руке, а потом переложила ее в правую, это означало "вытащите меня отсюда", — Чарльз тянется к своему носу, когда он готов закончить разговор", - говорит эксперт, пишет express. Также Чарльз трогает запонки или с манжеты на рубашке или пиджаке - это так называемые "умиротворяющие жесты", которые мы делаем, пытаясь успокоить себя.

Эксперт добавляет, что король Чарльз всегда немного нервничает, когда не видит свою жену Камиллу рядом. Но за эти месяцы, что он является монархом, Чарльз немного изменился и обрел больше уверенности в себе. Возможно, благодаря королеве Камилле, которая как никто другой влияет на него положительным образом.

Королева Камилла и король Чарльз в Паундбери / Фото: Associated Press

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