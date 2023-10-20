Секреты Елизаветы II хотят уничтожить: королевский биограф выразил обеспокоенность

Биограф принцессы Дианы беспокоится о том, что личные письма и документы покойной королевы Елизаветы II не попадут в руки историку, который будет работать над ее официальной биографией.

Спустя более года после смерти королевы Елизаветы II не было сделано никакого объявления о том, какому историку будет поручено написать официальную историю ее жизни.

Принцесса Елизавета II с мамой Елизаветой Боуз Лайон / Фото: Getty Images

Ранее в этом году выяснилось, что король Чарльз поручил помощнику Полу Уайбрю разобраться в личных документах королевы, прежде чем они будут переданы в Королевский архив в Виндзоре, сообщает Daily Mail.

Эндрю Мортон, автор наполненной откровениями работы 1992 года "Диана: ее правдивая история", выразил опасения, что документы королевы будут подвергнуты сортировке, чтобы удалить любые материалы, которые королевская семья не захочет публиковать.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Выступая в подкасте Scandal Mongers, Мортон заявил, что "чрезвычайно" обеспокоен тем, что помощники могут "сжигать письма", и добавил, что "очень многое" может быть "замаскировано" и не опубликовано.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

В пример писатель приводит историю о том, как мать принцессы Дианы - Фрэнсис Шанд Кайдд - и ее сестра - леди Сара - сожгли большую часть корреспонденции после гибели принцессы Уэльской в автокатастрофе в 1997 году.

"Чем быстрее будет опубликована биография королевы, тем лучше, потому что все люди, которые были ее друзьями, умирают", - говорит писатель.

Королева Елизавета II в своей изумрудной броши / Фото: Getty Images

Королева Елизавета, напомним, скончалась 8 сентября 2022 года, а ее супруг - принц Филипп - ушел из жизни 9 апреля 2021 года.

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