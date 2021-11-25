Секреты онлайн-шоппинга в Китае: как покупать 3 в 1 (доступно, качественно и быстро)

Интернет дал возможность избавить себя от изнурительных походов по магазинам (за исключением тех, кому это доставляет удовольствие), быстро сравнивать предложения, экономить время и деньги.

В Украине уже довольно много известных интернет-магазинов и маркетплейсов. Но обязательно ли ограничиваться только ими? Или начинать свой путь онлайн-покупок именно с них, как считают некоторые? Почему бы сразу не начать с покупок в Китае и заткнуть за пояс даже опытных "шопперов".

Неизвестный Китай или слишком известный?

Помимо статуса мировой фабрики по производству абсолютно всего "Поднебесная" давно и успешно развивает собственные бренды.

Много ли из Вас сможет вспомнить время, когда не существовало смартфонов, ноутбуков и планшетов "Lenovo"? Недорогие и надежные, кажется будто бы они были всегда. Где-то в этом же статусе пребывает и "Xiaomi", прочно закрепившаяся на рынке Украины со смартфонами, роботами-пылесосами и прочей техникой. А ведь еще "Huawei", "Oppo", "OnePlus", "ZTE" и множество других.

А ведь при этом электроника и гаджеты это лишь вершина айсберга от того обилия товаров, которые ввозятся и перепродаются в Украине. Разнообразные товары для дома, всевозможные аксессуары, одежда, обувь, косметика и множество других. Основными воротами для них служит "Aliexpress" — ориентированный на экспорт китайский маркетплейс холдинга "Alibaba group". Есть у этого холдинга и маркетплейсы для внутреннего рынка Китая — "Tmall", "Taobao" и "1688". Чем же они так примечательны? Цены-ниже, качество-выше, а ассортимент-шире!

Но доставка только по территории Китая, а сами сайты только на китайском. Последняя проблема решается с помощью браузера "Chrome" со встроенным переводчиком "Google translate". А со всем остальным поможет "Meest China".

На сайте есть подробные инструкции по регистрации на этих сайтах, покупке и доставке. А также встроенный поиск по маркетплейсам, включающий подборку сезонных товаров и скидок. Кроме этого там есть и видеообзоры.

Товары доставляются на собственный склад компании в Гуанчжоу, откуда отправляются в Украину самолетом или поездом. К покупателю посылку доставит курьер или ее можно самостоятельно получить в отделении "Meest Express", "Новой почты" или "Укрпочты".

Все продавцы на этих маркетплейсах проходят тщательную проверку и очень дорожат своим рейтингом. Даже в том случае, если есть сомнения в продавце или конкретном товаре, при поступлении товара на склад "Meest China" можно заказать проверку товара: сверить наименование, комплектацию, цвет и получить фотоотчет.

Выбрав товар на маркетплейсе обязательно переходите в раздел "отзывы о товаре" — там можно почерпнуть разнообразную полезную информацию, например, точность соответствия размерной сетке для одежды или обуви, а также ознакомиться с реальными фотографиями. Кстати, если попадется размерная сетка с непонятными параметрами, то это китайский фут. В сети есть таблицы по их переводу в сантиметры. Даже если возникнут какие-то сложности, то для клиентов всегда доступна служба поддержки и услуга выкупа товаров.

Как видите, комплекс услуг подобран таким образом, чтобы совершать покупки было удобно абсолютно всем, при этом не особо вдаваясь в подробности функционирования китайских рынков. Клиент получает полное сопровождение от процесса выбора товара и до получения посылки. При этом товар доставляет проверенный перевозчик, надежно зарекомендовавший себя качеством доставки и низкими тарифами.

Так что порадуйте себя, удивите друзей и близких удачными приобретениями, а может в этом "Meest China"!