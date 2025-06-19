Секреты принцессы Дианы: ее бывший тренер с фитнеса рассказала некоторые моменты их тесного общения

Принцесса Диана / © Getty Images

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С 1991 года и до самой смерти принцессса Диана пользовалась услугами личного тренера Дженни Риветт, которой сейчас 65 лет. Она помогала ей с тренировками. Считается, что у них были близкие отношения, и Дженни рассказала Mail Online, что она сохранила свою дружбу с Дианой и то, о чем они говорили, в основном в тайне до сих пор.

Дженни не только знала, как сильно Диана любила своих сыновей Уильяма и Гарри, но и сказала, что принцесса просила бы у нее совета и хотела бы доверить ей личные тайны.

Принцесса Диана / © Getty Images

«Я бы дала ей самый лучший совет, какой только могла, но я бы ущипнула себя — вот я здесь, консультант королевской семьи! Но говоря это, я знала свое место. Я никогда не поднимал темы сама, никогда не переступала черту, и я думаю, она это ценила. Иногда Диана рассказывала мне такие личные вещи, что я просила ее: „Пожалуйста, не говори больше ничего, потому что если завтра это попадет в газеты, ты подумаешь, что это была я“, — вспоминает госпожа Риветт.

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Дженни также рассказала изданию, что считает, что принцесса Диана была бы «опустошена» тем, что Гарри и Уильям в настоящее время не в хороших отношениях. «Диана любила своих мальчиков, они были для нее всем. Она была бы опустошена тем, что происходит между ними сегодня», — говорит бывший тренер принцессы.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / © Getty Images

Считается, что Дженни занималась с Дианой три часа в неделю, чтобы помочь ей оставаться в форме и быть здоровой.

Напомним, принцесса Уэльская также любила балет и играла в теннис.