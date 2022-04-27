Сексуальные скандалы российских политиков и олигархов: немного ярких подробностей

Украинцам, которые уже много лет не следят за жизнью в России, может показаться, что главный сексуальный объект там - это власть. И это, безусловно, отчасти правда, но только отчасти.

Пока государство вовсю пропагандирует, а иногда и недвусмысленно насаждает семейные ценности, правящая верхушка окружает себя любовницами и эскортом, организует оргии, не брезгует сексуальным насилием и живет на несколько семей.

Путин и "человек, похожий на генерального прокурора"

Юрий Скуратов / Getty Images

Один из первых самых громких сексуальных скандалов в истории России - грандиозный порноскандал с участием генпрокурора Юрия Скуратова.

В 1999 году по государственному телеканалу "РТР" и некоторым зарубежным телеканалам был продемонстрирован документальный фильм "Трое в постели", где "человек, похожий на генерального прокурора" (формулировка, повторявшаяся в те дни многими изданиями и ставшая впоследствии крылатой фразой), занимается сексом с двумя женщинами. Сам Скуратов утверждал, что запись была поддельной.

Однако Владимир Путин, тогда занимавший должность главы ФСБ, занимался расследованием этого дела, и запись признали подлинной. Считается, что Путин отвечал за то, чтобы Скуратов был уволен из Генпрокуратуры.

Интересно, что в качестве главного организатора этого секс-скандала называли Александра Лебедева, который и сам впоследствии стал участником совершенно аналогичного секс-скандала.

Секс втроем в "Украине"

Александр Лебедев / Associated Press

Олигарха Александра Лебедева, который неоднократно встречался с небезызвестным экс-главой МВФ Домиником Стросс-Каном, в том числе и во время его визита в Киев, подозревают в том, что обеспечивал Стросс-Кана эскорт-девицами, а также по просьбе экс-главы МВФ отправлял девушек в Европу. При этом ходили слухи, что бизнесмен взамен просил Стросс-Кана заблокировать решение о предоставлении Украине очередного валютного транша. Ходили также слухи, что Лебедев мог организовать съемку оргий Стросс-Кана с эскортницами в отеле "Украина", который тогда принадлежал Лебедеву.

Видимо, российский олигарх каким-то образом попал в собственноручно расставленную ловушку, потому что через некоторое время в Сети появилось видео, на котором Лебедев заснят за любовными утехами с, по-видимому, этими же девушками в том же отеле "Украина".

"Рыбкагейт"

Олег Дерипаска / Associated Press

Один из самых громких секс-скандалов, в который попали сразу два представителя российской элиты - высокопоставленный чиновник и олигарх - разразился в 2018 году. Скандал получил название "Рыбкагейт". Женатый олигарх Олег Дерипаска и ныне покойный женатый в то время член правительства России Сергей Приходько (ушел с поста в 2020 году) были уличены в совместном времяпрепровождении на яхте олигарха в компании эскортниц.

Настя Рыбка(Анастасия Вашукевич)

В частности, некая Настя Рыбка (настоящее имя - Анастасия Вашукевич), которая позиционировала себя как секс-коуч, написала книгу "Дневник по соблазнению миллиардера" об этом совместном путешествии с довольно откровенными подробностями секса с обоими персонажами. Про Олега Дерипаску девушка написала так:

"Секс с миллиардером длится 15 минут, как оказалось. И не особо он отличается от секса с любым другим человеком. Хотя впечатление о Руслане осталось хорошее. Он старался, и видно, что хотел, чтобы мне было приятно".

Способности чиновника коллега Рыбки оценила скромнее: "Очень быстро, 5 минут и отпустил".

Олигарху такие откровения эскортницы не понравились, и Настю Рыбку вскоре после скандала арестовали в Таиланде по обвинению в проведении незаконного секс-тренинга, затем, после депортации в Россию, она отсидела еще и в российском СИЗО.

Сексуальные чтения куршавельского сидельца

Михаил Прохоров / Associated Press

Один из самых ярких секс-скандалов - арест олигарха Михаила Прохорова в Куршевеле в 2007 году. Французская полиция задержала его и еще нескольких россиян в рамках расследования дела о сети проституции класса люкс. В операции было задействовано около 50 полицейских, которые провели обыски в трех шикарных гостиницах: "Библос", "Ла Лана" и "Лез Эрей". Было задержано 26 человек, а также несколько молодых женщин.

Ни Прохорову, ни его друзьям обвинений не предъявили, вскоре их отпустили.

Впоследствии Прохорову пришлось купить несколько СМИ и нанять целое PR-агентство для обеления репутации. Однако имидж чудаковатого холостяка, таскающего за собой повсюду гарем из 10-20 молодых женщин модельной внешности, остался с олигархом навсегда.

Девушка Настя из эскорта путинского олигарха вспоминает об их свиданиях так:

"Мы пришли в номер, он закрыл за нами дверь и предложил прилечь. Сам при этом не раздевался, и нам ни на что такое не намекал. Алена не боялась, и я подумала, что ничего страшного со мной случиться недолжно. Когда мы улеглись на его огромную кровать, Михаил достал из-под подушки "Грозу" Тургенева (два экземпляра) и попросил нас почитать ее вслух по ролям.

Мы читали. Михаил слушал. А я, следя за муками Катерины, все думала, что же задумал олигарх, раз так решил отвлечь наше внимание?

Дальше Михаил просто уснул, так и не сделав ни одной из нас непристойного предложения. Днем мы катались на лыжах, вечером ситуация повторилась. Только для "ролевого" чтения были приглашены уже пять девушек.

Так каждый вечер мы читали ему что-то из русской классики. И совершено никакого интима".

Видимо, любовь к русской литературе у олигарха поистине безгранична и заменяет ему многие другие радости.

Депутатский абьюз

Леонид Слуцкий / Associated Press

Один из самых неприятных секс-скандалов последнего времени в России - это история о домогательствах к журналисткам со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

"Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы" - рассказывает одна из них. Многие женщины утверждали, что такое поведение политика является системным и продолжается уже долгое время.

Депутат назвал выдвинутые обвинения "заказухой" и "низкопробной провокацией". Заявления журналисток о домогательствах Слуцкого назвали "провокацией", в том числе и женщины-депутаты, участницы женского клуба Государственной думы.

И все-все-все

Не отстает от правящей верхушки и оппозиция. Поскольку в России, как мы теперь понимаем, сексуальный скандал является одним из способов "решения вопросов" и сведения счетов, в него, вполне ожидаемо, попадают все категории российского общества. Одно время в российской прессе постоянно упоминался скандал с обнародованным видео, на котором оппозиционеры Эдуард Лимонов, Илья Яшин и Виктор Шендерович занимаются сексом с некой Катей. Впрочем, в отношении последнего "это не точно".

Как видите, сексуальные скандалы в России возникают постоянно и являются любимым средством политической борьбы. Ну и немало развлекают население, которое, по мнению российского руководства, увлечено исключительно чтением, балетом, классической музыкой и патриотическим воспитанием.

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