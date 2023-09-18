Селфи с сестрой: принцесса Евгения опубликовала забавное фото

33-летняя Евгения появилась на мероприятии в кутюрном платье из новой коллекции Fendi от Kim Jones сезона осень-зима 2023 и подобрала к нему серебристые туфли-лодочки, усыпанные камнями и на каблуках.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

А ее 35-летняя сестра Беатрис была в черно-желтом платье-накидке с цветочным принтом от британского дизайнера Ричарда Куинна. Образ дополняли черные перчатки и лаковые туфли-лодочки на каблуках.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

В своем блоге в Instagram Евгения опубликовала селфи на котором сестры запечатлены в автомобиле.

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"Было так весело посетить Vogue World: London на этой неделе. Мероприятие прославляет богатую культурную жизнь Великобритании", - написала она и дополнила.

"Искусство в Великобритании находится под угрозой, и Vogue World станет своевременным напоминанием о том, насколько оно важно, насколько важной частью нашей жизни является и насколько оно нуждается в нашей поддержке", - процитировала принцесса слова редактора Vogue Анны Винтур.

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