Семейная поездка: королева Мэри и король Фредерик X с младшей дочерью посетили Фарерские острова

Король Фредерик X, королева Мэри и принцесса Жозефина / © Getty Images

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Королевская чета находится с первым официальным визитом на Фарерских островах с 11 по 13 июня. Во время визита они посетят несколько городов и районов на островах Северной Атлантики.

«Сегодня Торсхавн оказал Их Величествам Королю и Королеве и Ее Королевскому Высочеству Принцессе Жозефине праздничный прием по прибытии на Королевском корабле Dannebrog», — говорится в сообщении королевской семьи в Instagram.

Король Фредерик X, королева Мэри и принцесса Жозефина / © Getty Images

Король Фредерик X и королева Мэри посетили правительственные здания в Тинганесе, где было представлено правительство, после чего состоялся прием. Семья также прогулялась по старому городу Рейн. А завершился визит торжественным ужином в отеле Færoyar, где Его Величество выступил с речью.

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«Мне было 10 лет, когда я впервые посетил Фарерские острова с моими родителями и братом. В национальном костюме и с хорошей дозой застенчивости. Я был впечатлен с первого момента. Потому что Фарерские острова оставляют на вас след. Так же, как и Фарерцы. Это было в 1978 году. С тех пор появилось много впечатлений и отпечатков», — сказал монарх.

В Instagram королевская чета поделилась многочисленными фото.