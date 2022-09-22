Семейная реликвия: королевские поклонники разгадали, чью брошь надела принцесса Шарлотта на прощание с Елизаветой II

Принцесса Шарлотта, как вы уже знаете, появилась на прощании со своей прабабушкой Елизаветой II с особенной брошью в виде подковы.

Подробнее о броши принцессы Шарлотты мы уже рассказывали. На похороны королевы многие члены ее семьи надели особенные украшения, но больше всего внимания обратили на 7-летнюю Шарлотту, дочь Уильяма и Кейт Уэльских.

Принцесса Шарлотта с семьей / Фото: Getty Images

На ней была брошь в виде подковы, и многие подумали, что надела ее Шарлотта в честь того, что ее прабабушка очень любила лошадей. Однако издание Daily Mail, ссылаясь на королевских поклонников, утверждает, что эта брошь в 1920 годах принадлежала матери Елизаветы II – Елизавете Боуз-Лайон, прапрабабушке принцессы Шарлотты.

Юной Шарлотте это украшение подарила сама королева Елизавета II. А вот матери королевы – Елизавете Боуз-Лайон – брошь подарила ее свекровь, королева Мария Текская.

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

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Королева-мать, вышедшая замуж за короля Георга VI, тогдашнего герцога Йоркского Альберта, в 1923 году, носила брошь на портрете, сделанном в 1929 году. Изящное изделие имеет форму подковы и покрыто сверкающими драгоценными камнями.

Мама Шарлотты – Кэтрин – ранее рассказывала, что ее единственная дочь унаследовала любовь королевы Елизаветы II к лошадям и уже тоже ездит верхом.

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что королеву Елизавету II в последний путь провожал ее любимый пони, а на седле у пони лежал один из цветочных платков королевы, который она часто надевала, когда ездила верхом.