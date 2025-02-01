Семейные кадр: брат принцессы Кейт умилил детским фото с их мамой Кэрол

31 января свой 70-летний юбилей отпраздновала мама принцессы Уэльской – Кэрол Миддлтон.
У Кэрол трое детей – Кейт, принцесса Уэльская, Филиппа (Пиппа) Миддлтон и Джеймс Миддлтон – самый младший ребенок. Именно сын публично и поздравил мать с днем рождения, опубликовав очень милое их совместное фото.
На снимке молодая Кэрол держит маленького сына на руках. Она улыбается, а Джеймс, наоборот, выглядит серьезным. Поклонники отметили, что на маленького Джеймса очень похож его племянник – принц Луи – младший сын Кейт и Уильяма Уэльских.
"С 70-летием мою дорогую Маму. Мой герой❤️", - написал мужчина под фотографией.
Мы также собрали для вас 15 интересных фактов о маме принцессы Уэльской в честь ее дня рождения.
А еще ранее показывали вам детские фото Кейт Миддлтон и ее сына Луи, на которых они выглядят просто копией друг друга.
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