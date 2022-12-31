Семейные неурядицы и много хлопот: астролог рассказала, каким будет 2023 год для короля Чарльза III

Как пишет издание Hello! не может быть никаких сомнений в том, что 2022 год уже стал годом судьбоносных моментов итрудностей для королевской семьи. После потрясающего празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II летом, осень принесла печаль, когда Ее Величество скончалась в возрасте 96 лет.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Чарльз не только потерял любимую мать, но и взошел на престол, а его жена Камилла стала королевой-консортом. Астролог говорит, что звезды складываются так, что 2023 год будет не менее сложным для нового монарха. Особенно это связывают с с предстоящим выпуском откровенных мемуаров принца Гарри "Запасной" и коронацией короля, которая должна состояться 6 мая 2023 года.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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Дебби Франк предсказывает что год будет далек от "спокойного и мирного". "Король Чарльз Скорпион по гороскопу, он находится во власти жесткого Сатурна, когда начинается 2023 год и как раз будут опубликованы мемуары Гарри", - начинает она. "Это задает тон предстоящему сложному году, поскольку напряженная планета Плутон указывает на личные потрясения и выход на поверхность глубоко укоренившихся чувств. Волна уверенности Юпитера поднимет ему настроение с марта по май, дав ему столь необходимый импульс. Интересно, что Скорпион затмит Полнолуние за день до коронации короля, а это говорит о том, что произойдут очень важный события. Однако, несмотря на глобальное значение коронации, Чарльз планирует "разрушить" старые традиции, когда речь пойдет о финансах. Они будут перераспределены, король сократит финансирование и расходы. С июля мы можем ожидать много изменений в королевских домах и дворцах, и сам Чарльз, скорее всего, находится в ссоре с некоторыми членами его семьи. Это не предвещает спокойного и мирного года", - говорит астролог.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Дебби Франк добавляет, что прежний ритм Чарльза нарушен, ему приходится принять совершенно иной образ действий, который не будет легко даваться тому, кто довольно упрям ​​и живет согласно укоренившимся привычкам. Вдобавок к этому семейные отношения разрушены, и, как очень эмоциональный Скорпион, Чарльз будет чувствовать боль от этого. Однако он найдет новые способы общения и работы, которые могут быть подарком, поскольку они приносят новую жизнь.

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