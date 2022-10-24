Семейный день: Иванка Трамп показала, как с детьми собирала урожай на ферме

После того, как Иванка ушла из политики, она много времени проводит с семьей.

Иванка Трамп продуктивно и весело провела день вместе со своей семьей на ферме. С мужем Джаредом Кушнером и их детьми – Арабеллой, Теодором и Джозефом – они собирали урожай. В Instagram Иванка показала интересные снимки, как все происходило.

Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото: Instagram Иванки Трамп

Они нарвали не один ящик яблок, собрали огурцов и болгарского перца. Дети с радостью помогали родителям и даже сами носили ящики с овощами и фруктами.

Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото: Instagram Иванки Трамп

А Джозеф успел и полакомиться вкусными яблоками.

Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, недавно папарацци подловили Иванку вместе с мужем во время прогулки в пригороде Майами.

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