Семейный отдых: папарацци подловили премьер-министра Великобритании с женой и детьми на пирсе в Санта-Монике

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе со своей семьей отдыхает в Калифорнии. Он попал в объективы папарацци в Санта-Монике.

Сунак гулял по пирсу в компании жены Акшаты Мурти и их дочерей – 12-летней Кришны и 10-летней Анушки.

Риши Сунак и Акшата Мурти / Фото: Getty Images

Риши был одет в серый лонгслив и черные шорты, а Акшата – в розовую футболку и разноцветную юбку с принтом. На одной дочери было платье кораллового оттенка, а на другой – полосатая футболка и джинсовая юбка.

Напомним, Акшта Муртти сходила на вечеринку в Лондоне в платье цвета фуксии с цветочным принтом, декольте, рукавами-фонариками и драпировкой.

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