Семейный отдых в Балморале: вспоминаем, как Елизавета II с мужем Филиппом и детьми проводила каникулы

Семейный отдых в Балморале: вспоминаем, как Елизавета II с мужем Филиппом и детьми проводила каникулы

Сегодня у королевской принцессы Анны день рождения.

А в этот день 15 августа 1955 года – в день пятилетия Анны - члены семьи собрались на фотосессию на территории замка Балморал, в Шотландии, во время традиционных летних каникул.

Принц Чарльз и принцесса Анна / Associated Press

На фото запечатлена королева Елизавета II, одетая в плиссированную юбку и жакет и обута в черные туфли на каблуках. Рядом с ней ее супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский и двое их старших детей – принц Чарльз, которому 6 лет и принцесса Анна, которой как раз в этот день исполнилось 5 лет. Девочка в белом платье, а ее белокурые волосы развиваются кудрями. А ее старший брат в рубашке, шортах, белых гольфах и туфлях.

Королева Елизавета II, принц Филипп, принц Чарльз и принцесса Анна / Associated Press

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Дети играют с домашними животными – собаками пороты корги Sugar и Candy. Как известно, королева Елизавета II всю жизнь разводила корги, и ее собственные дети также всегда были окружены собаками.

Сейчас Елизавета II также находится в Шотландии, где вместе с ней отдыхает принц Чарльз, и средний сын принц Эндрю. Приедет ли в резиденцию принцесса Анна, не сообщается.

Принцесса Анна / Getty Images

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