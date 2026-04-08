Семейный выход: императрица Масако в голубо-сером жакете и ее дочь – в персиковом – посетили Фукусиму
Императорская чета с дочерью с рабочим визитом прибыли в префектуру Фукусима.
Императора Японии Нарухито, императрицу Масако и их дочь принцесса Айко посетили префектуру Фукусима, чтобы наблюдать за восстановительными работами после мощного землетрясения и цунами, повлекших ядерную аварию на электростанции Фукусима-1. Их встретили на коммуникационном объекте Линкру Окума.
Масако появилась там в двубортном голубо-сером жакете, белом топе и черных широких брюках. На шее она повязала платок с принтом в тон, а на лицо надела белую защитную маску. Волосы у императрицы были собраны в элегантную прическу, на лице был макияж с черными стрелками, а в ушах были элегантные серьги. В руках Ее Величество держала темно-синий клатч.
Принцесса Айко надела бледно-персиковый двубортный жакет оверсайз, кремовую водолазку в рубчик и с рюшами на воротнике, а также черные брюки, которые она скомбинировала с бежевым кожаным клатчем. Уши принцесса украсила лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а шею — золотой цепочкой с подвеской-камушком. У нее была скромная прическа и не было макияжа на лице.
Император Нарухито был одет в черный костюм, белую рубашку в полоску и графитовые брюки.
