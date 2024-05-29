Семейный выход: король Чарльз и королева Камилла сходили на театральное представление

В свое время академию заканчивали выдающиеся звезды кино от сэра Энтони Хопкинса до Имельды Стонтон и Тома Хиддлстона.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Их королевские Величества наслаждались постановкой пьесы "Дом Ифе" в исполнении студентов третьего курса театра Гилгуд. В спектакле рассказывается история одной семьи, вынужденной противостоять травмам, которые они долго пытались похоронить, после внезапной смерти их старшего сына и брата Ифе. Очень символическая пьеса для короля в то время, как в его собственной семье все еще существует драма между ним и его младшим сыном Гарри и невесткой Меган Маркл.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Говорят, Чарльзу и Камилле понравилась постановка. После нее они осмотрели Студию сценического искусства, где встретились со студентами технических театральных искусств и услышали о процессе проектирования и строительства декораций.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла появилась на публике в этот день в голубом платье-рубашке с принтом, сочетая его с золотыми серьгами-лепестками, любимыми подвесками от Kiki McDonough из желтого золота с голубым топазом и бриллиантами и второй подвеской с инициалами ее правнуков, а также браслетом Van Cleef & Arpels на запястье. Лаконичная укладка и макияж завершали образ королевы.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз надел темно-синий костюм, белую рубашку в тонкую полоску и голубой галстук в принт.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы писали, что принцесса Диана предсказала будущее королевы Камиллы и оно удивительным образом сбылось.

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