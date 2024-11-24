Семейный выход: кронпринцесса Виктория с мужем и детьми сходила на баскетбол

Семья кронпринцессы Виктории присутствовала на игре мужсой баскетбольной сборная Швеции, которая встречалась с Германией в отборочном матче чемпионата Европы в Ховете.

"Поздравляем с победой, @swe.basketball", - написано под фото кронпринцессы, ее мужа и детей – принцессы Эстель и принца Оскара.

Виктория приехала на спортивное соревнование в желтой футболке, с с золотой цепью на шее и в серьгах. Волосы она собрала в традиционный пучок и сделала легкий дневной макияж. Ее супруг кронпринц Даниэль надел темно-синий классический костюм, рубашку и галстук. А дети были в простых повседневных луках.

Напомним, ранее мы показывали, как бывший муж Оливии Уайлд сводил их 10-летнего сына на баскетбольный матч.

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