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Семейный выход: принцесса Раджва и принц Хусейн с маленькой дочерью приехали в Бахрейн
Официальный фотограф Его Королевского Высочества принца Аль-Хусейна бин Абдаллы, наследного принца Иордании опубликовал в Instagram новое семейное фото кронпринца.
Кронпринц Хусейн, его жена принцесса Раджва и маленькая дочь пары — принцесса Иман, которой всего восемь месяцев прибыли с визитом в Бахрейн.
Принцесса Раджва была облачена в белую блузу с короткими рукавами и юбку длины миди с крупным цветочным принтом, ее волосы были уложены легкими волнами, а на руках она держала дочь Иман. Маленькая принцесса была в платье с пышной юбкой и обута в балетки, а ее отец надел строгий классический костюм и белую рубашку.
Напомним, в Бахрейне сейчас находится и Зара Тиндалл с мужем Майком. Они приехали, чтобы посетить финальную тренировку перед Гран-при Бахрейна Формулы-1 на Bahrain International Circuit.