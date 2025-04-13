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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин

Семейный выход: принцесса Раджва и принц Хусейн с маленькой дочерью приехали в Бахрейн

Официальный фотограф Его Королевского Высочества принца Аль-Хусейна бин Абдаллы, наследного принца Иордании опубликовал в Instagram новое семейное фото кронпринца.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн, его жена принцесса Раджва и маленькая дочь пары — принцесса Иман, которой всего восемь месяцев прибыли с визитом в Бахрейн.

Принцесса Раджва была облачена в белую блузу с короткими рукавами и юбку длины миди с крупным цветочным принтом, ее волосы были уложены легкими волнами, а на руках она держала дочь Иман. Маленькая принцесса была в платье с пышной юбкой и обута в балетки, а ее отец надел строгий классический костюм и белую рубашку.

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн с дочерью Иман, фото: instagram.com/hamzah_azoqa

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн с дочерью Иман, фото: instagram.com/hamzah_azoqa

Напомним, в Бахрейне сейчас находится и Зара Тиндалл с мужем Майком. Они приехали, чтобы посетить финальную тренировку перед Гран-при Бахрейна Формулы-1 на Bahrain International Circuit.

Дата публикации
Количество просмотров
81
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