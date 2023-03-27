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Семилетний именинник: Иванка Трамп опубликовала фото подросшего сына и показала праздничный торт

Семилетний именинник: Иванка Трамп опубликовала фото подросшего сына и показала праздничный торт

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1164
Время на прочтение
1 мин
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Семилетний именинник: Иванка Трамп опубликовала фото подросшего сына и показала праздничный торт

Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка поздравила старшего сына с днем рождения.

Сегодня, 27 марта, старшему сыну Иванки Трамп и Джареда Кушнера – Теодору исполнилось 7 лет. По случаю дня рождения Иванка опубликовала серию милых снимков сына.

© Instagram Иванки Трамп
Фото: Instagram Иванки Трамп
© Instagram Иванки Трамп
Фото: Instagram Иванки Трамп
© Instagram Иванки Трамп
Фото: Instagram Иванки Трамп

Она показала его с большим праздничным тортом в виде скейта с изображением восточного дракона.

© Instagram Иванки Трамп
Фото: Instagram Иванки Трамп

Счастливая мама поделилась также красивыми семейными фотографиями.

© Instagram Иванки Трамп
Фото: Instagram Иванки Трамп
© Instagram Иванки Трамп
Фото: Instagram Иванки Трамп
© Instagram Иванки Трамп
Фото: Instagram Иванки Трамп
© Instagram Иванки Трамп
Фото: Instagram Иванки Трамп

"С 7-м днем рождения нашего милого Тео! Ты ежедневно приносишь столько радости и любви в нашу жизнь своим добрым, положительным и энергичным духом. Я люблю тебя до луны и обратно!

Пусть этот год принесет тебе смех, любовь, приключения и много поездок в скейт-парк!" – пожелала Иванка сыну.

© Instagram Иванки Трамп
Фото: Instagram Иванки Трамп
© Instagram Иванки Трамп
Фото: Instagram Иванки Трамп

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Дата публикации
Просмотры
1164
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