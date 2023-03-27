Семилетний именинник: Иванка Трамп опубликовала фото подросшего сына и показала праздничный торт

Сегодня, 27 марта, старшему сыну Иванки Трамп и Джареда Кушнера – Теодору исполнилось 7 лет. По случаю дня рождения Иванка опубликовала серию милых снимков сына.

Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото: Instagram Иванки Трамп

Она показала его с большим праздничным тортом в виде скейта с изображением восточного дракона.

Фото: Instagram Иванки Трамп

Счастливая мама поделилась также красивыми семейными фотографиями.

Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото: Instagram Иванки Трамп

"С 7-м днем рождения нашего милого Тео! Ты ежедневно приносишь столько радости и любви в нашу жизнь своим добрым, положительным и энергичным духом. Я люблю тебя до луны и обратно!

Пусть этот год принесет тебе смех, любовь, приключения и много поездок в скейт-парк!" – пожелала Иванка сыну.

Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото: Instagram Иванки Трамп

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