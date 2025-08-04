Семья готовится к торжеству: какая роль ждет дочерей Питера Филлипса на его свадьбе с Харриет Сперлинг

Питер Филлипс с дочерьми Айлой и Саванной / © Getty Images

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На прошлой неделе стало известно о помолвке Питера Филлипса и Харриет Сперлинг. Дата и подробности свадьбы пока не оглашены, но Питер и Харриет точно пригласят своих взрослых дочерей на торжество.

У Питера есть две дочери от первого брака — 14-летняя Саванна и 13-летняя Айла. А его возлюбленная Харриет воспитывает в одиночку свою дочь Джорджию, родившуюся в 2012 году. Так что вполне вероятно, что Саванна и Айла выступят в качестве подружек невесты в день свадьбы своей будущей мачехи, учитывая, насколько близки члены этой смешанной семьи, не говоря уже о том, что Джорджия также играет особую роль.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Напомним, Саванна и Айла ранее были подружками невесты на свадьбе принцессы Евгении Йоркской в Виндзоре в октябре 2018 года. Девочки выглядели очаровательно в белых платьях, гармонируя с другими подружками невесты из королевской семьи — принцессой Шарлоттой и Мией Тиндалл.

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Питер Филлипс с дочерьми Айлой и Саванной / © Getty Images

Ранее мы подробнее рассказывали, кто такая Харриет Сперлинг — будущая невестка королевской принцессы Анны.