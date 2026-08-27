Семья норвежского короля собралась у него в больнице: монарху стало хуже

Король Харальд V / © Getty Images

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Королевский дом объявил об ухудшении его состояния, которое теперь описывается как «очень серьезное».

Официальное заявление подтверждает ухудшение состояния монарха, который по-прежнему находится в больнице Национального госпиталя Осло.

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Король Харальд V / © Getty Images

Учитывая серьезность ситуации, наследный принц Хокон и принцесса Метте-Марит отменили свои официальные мероприятия. Хокон, который вчера возобновил свою работу, приняв участие в показательных военных учениях в садах Королевского дворца, теперь приостановил запланированные мероприятия.

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Кронпринц Хокон / © Getty Images

Королева Соня также отменила свои мероприятия вчера, хотя сегодня планировала возобновить их, приняв участие в заседании совета директоров премии Queen’s Print Award.

Кроме того, несколько автомобилей королевской семьи вернулись в больницу, где находится король, что является еще одним свидетельством беспокойства в королевском окружении.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Мете-Марит / © Getty Images

Вчера Хокон посетил больницу после своего официального возвращения, и вскоре после этого туда прибыли Метте-Марит и принц Сверре Магнус, причем принц был за рулем автомобиля. Постоянное присутствие различных членов королевской семьи в медицинском центре еще раз демонстрирует, что больница стала постоянным местом встреч с момента госпитализации монарха. И это также вызывает обеспокоенность.

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