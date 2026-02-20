Семья самой известной жертвы Эпштейна отреагировала на арест экс-принца Эндрю, сделав громкое заявление

Вирджиния Джуффре / © Associated Press

Семья покойной Вирджинии Джуффре выступила с заявлением после ареста бывшего принца Эндрю, ныне известного как Эндрю Маунтбаттен-Виндзор.

Скай Робертс — брат Вирджинии Джуффре / © Getty Images

«Вирджиния сделала это для всех, кто пережил подобное», — говорится в послании братьев и сестер покойной Джуффре в соцсетях. «Наконец, сегодня наши разбитые сердца обрели утешение в новости о том, что никто не стоит выше закона, даже члены королевской семьи», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook, которое дали братья и сестры Джуффре — Скай и Аманда Робертс, а также Дэнни и Ланетт Уилсон.

«От имени нашей сестры, Вирджинии Робертс Джуффре, мы выражаем благодарность полиции долины Темзы Великобритании за проведенное расследование и арест Эндрю Маунтбаттен-Виндзора», — продолжила семья. «Он никогда не был принцем. Для всех выживших Вирджиния сделала это за вас», — говорится в публикации.

Вирджиния Джуффре / © Getty Images

Ранее мы сообщали, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован утром в четверг, 19 февраля, в день своего 66-летия, и провел весь день под стражей. Его отпустили лишь вечером и фотографии, как экс-принц возвращался домой в свой временный особняк Вуд-Фарм, сделали репортеры, которые теперь круглосуточно дежурят в деревне в Сандрингеме.

Репортеры около дома Вуд-Фарм, где временно живет Эндрю / © Getty Images

Вирджиния Джуффре, одна из самых известных обвинительниц осужденных за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл, покончила жизнь самоубийством на своей ферме в Австралии, где она проживала последние несколько лет, 24 апреля 2025 года. Джуффре утверждала, что в подростковом возрасте ее продали в сексуальное рабство бывшему принцу Эндрю, однако экс-принц неоднократно отрицал эти заявления.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор / © Associated Press

В 2022 году сын королевы Елизавету II урегулировал с Вирджинией судебный иск, выплатив ей около 16,5 миллионов долларов, а деньги, как стало известно недавно, он одолжил у своих родителей.