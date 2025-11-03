- Дата публикации
-
- Общество
- 98
- 2 мин
Семья Уэльских переехала в новый дом: стали известны подробности
Кейт Миддлтон и принц Уильям уже переехали в новый дом, Форест-Лодж, вместе с тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Этот шаг знаменует собой новый старт для королевской четы и их троих детей после нескольких трудных лет.
Сообщается, что семья переехала в Форест-Лодж в Виндзоре вместе со своими тремя детьми, пишет The Telegraph. Известно, что переезд состоялся во время школьных каникул детей Уэльских и сейчас они обустраиваются в своем новом 8-комнатном особняке.
Напомним, три года назад принц Уильям и принцесса Кейт переехали из Кенсингтонского дворца в Лондоне в коттедж Аделаида в Виндзоре, они решили протестировать новое место и проверить, подходит ли оно их семье. Трое их детей начали посещать расположенную неподалеку школу Lambrook, и расположение позволяет принцу и принцессе Уэльским совмещать воспитание детей с выполнением королевских обязанностей. Переезд в Виндзор сблизил семью с родителями принцессы Кейт, Кэрол и Майклом Миддлтоном, которые являются дедушкой и бабушкой Джорджа, Шарлотты и Луи.
А теперь их новый дом в Форест-Лодж дает им возможность начать все сначала после нескольких трудных лет. Вскоре после переезда в Аделаидский коттедж (его сейчас хочет занять Сара Фергюсон), они оплакивали смерть королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. А в 2024 году им пришлось столкнуться с еще большими трудностями, когда у принцессы Кейт и короля диагностировали рак. В то время как король Чарльз продолжает лечение, принцесса Уэльская в январе объявила, что у нее наступила ремиссия.
В новом доме у семьи начинается новая жизнь, но их соседи не все пришли в восторг от того, что Уэльские переехали.