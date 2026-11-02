Семья Уэльских поделилась красочной осенней фотоподборкой

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Реклама

Чтобы вспомнить, как прошли два месяца осени, принц и принцесса Уэльские и их команда поделились осенней ретроспективой снимков с различных мероприятий, которые уже посещали.

«Осенний ретроспективный обзор 🍂⏪ Спасибо всем, кто был его частью!», - написали принц и принцесса в подписи под кадрами в своем официальном Instagram.

Реклама

(листайте фото вправо)

Реклама

Ранее семья также опубликовала снимок к Хэллоуину, который сделала принцесса Кейт. На фото запечатлен их сын принц Луи в возрасте 1 года.

Новости партнеров