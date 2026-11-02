- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 291
- Время на прочтение
- 1 мин
Семья Уэльских поделилась красочной осенней фотоподборкой
Принц Уильям и принцесса Кейт в этом сезоне радуют публику публикациями новых фотографий.
Чтобы вспомнить, как прошли два месяца осени, принц и принцесса Уэльские и их команда поделились осенней ретроспективой снимков с различных мероприятий, которые уже посещали.
«Осенний ретроспективный обзор 🍂⏪ Спасибо всем, кто был его частью!», - написали принц и принцесса в подписи под кадрами в своем официальном Instagram.
(листайте фото вправо)
Ранее семья также опубликовала снимок к Хэллоуину, который сделала принцесса Кейт. На фото запечатлен их сын принц Луи в возрасте 1 года.
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: