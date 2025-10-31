Вирджиния Джуффре и принц Эндрю / © Associated Press

Реклама

Семья женщины, покончившей с собой в апреле 2025 года заявила, что «сегодня они объявляют о победе» и что именно Вирджинии удалось «свергнуть британского принца своей правдой и необычайным мужеством».

Это произошло после того, как король Чарльз, 30 октября 2025 года, официально лишил своего брата Эндрю всех титулов и выселил его из его особняка Royal Lodge, о чем официально объявил вчера Букингемский дворец.

В заявлении, переданном BBC, говорится:

Реклама

«Сегодня обычная американская девочка из обычной американской семьи своей правдой и необыкновенной смелостью свергла британского принца.

Вирджиния Робертс Джуффре, наша сестра, которая была ребенком, когда Эндрю совершил сексуальное насилие, никогда не прекращала бороться за то, чтобы понести ответственность за то, что произошло с ней и бесчисленными другими пострадавшими, такими как она.

Сегодня она объявляет о победе. Мы, ее семья, вместе с ее сестрами, пережившими насилие, продолжаем борьбу Вирджинии и не успокоимся, пока такая же ответственность не будет наложена на всех ее обидчиков и пособников, связанных с Джеффри Эпштейном и Гислен Максвелл«.

Опальный член королевской семьи, чья дружба с осужденным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном привела к его падению, фактически получит статус простого человека и будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор.

Реклама

Эндрю Маунтбеттен Виндзор / © Getty Images

Монархия оказалась под растущим давлением, связанным с необходимостью разрешения проблем, связанных с Эндрю, в первую очередь вопросов, связанных с его имуществом, на фоне растущих призывов к нему отказаться от Royal Lodge после того, как выяснилось, что он платит «мизерную» арендную плату за свой особняк из 30 комнат.

Вирджиния Джуффре / © Associated Press

Эндрю запятнал репутацию королевской семьи своей связью с Эпштейном, и на протяжении многих лет его преследовали обвинения в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре, которые он всегда решительно отрицал.